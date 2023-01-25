Шкода природним ресурсам України через вторгнення Росії з кожним місяцем зростає

Майже за рік повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія завдала її земельним, водним та атмосферним ресурсам збитків у розмірі 1,74 трильйона гривень. Про це повідомила Державна екологічна інспекція України (ДЕІ) у Telegram.



Сума збитків зростає регулярно. Приміром, ще у листопаді 2022 року відомство нарахувало за підсумками дев'яти місяців війни 1,38 трильйона гривень збитків.



За даними ДЕІ, за 11 місяців війни збитки ґрунтів і земель країни досягли 688 мільярдів гривень, збитки атмосферному повітрю – 998 мільярдів гривень, а водним ресурсам – 56 мільйонів гривень.



Крім того, за вказаний період через російську агресію 280,9 тис. кв. м ґрунтів забруднені небезпечними речовинами, 12,28 млн кв. м земель засмічені залишками знищених об'єктів та боєприпасів, а 686 тисяч тонн нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами.



Відомство також повідомило, що за 11 місяців понад 33 тисячі га лісів та інших насаджень випалені ракетами та снарядами, а також знищено 1 мільйон кв. м рукотворних об'єктів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури. А у водні об'єкти за цей час потрапило 1,6 тисячі тонн забруднюючих речовин та 2,9 тисячі тонн сторонніх предметів, матеріалів та відходів. При цьому росіяни викрали та/або самовільно використали понад 410 мільйонів куб. м водних ресурсів, що належать Україні.



Держекоінспекція продовжує розраховувати завдані російськими окупантами збитки.