Новые подробности расследования о крушении рейса MH17 расскажут в феврале

Международная следственная группа (JIT) по делу о сбитом самолете Boeing-777 рейса MH17 анонсировала пресс-конференцию на 8 февраля, во время которой сообщит новые подробности расследования.



Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на нидерландское издание AD.



Пресс-конференции в Гааге презентует результаты расследования в отношении экипажа зенитной ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет в небе над Донбассом. Также в следственной группе анонсировали назвать имена ответственных за поставки системы вооружения.



О результатах первыми сообщат родственникам погибших в трагедии 2014 года, подчеркивается в сообщении JIT.

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Их обвиняют в причастности к запуске в небо ракет, которые сбили малайзийский лайнер MH17. Суд постановил, что они должны быть арестованы и выплатить родственникам погибших более 16 миллионов евро компенсаций.



Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы «Бук».