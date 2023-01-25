Нові подробиці розслідування про катастрофу рейсу MH17 розкажуть у лютому

Міжнародна слідча група (JIT) у справі про збитий літак Boeing-777 рейсу MH17 анонсувала прес-конференцію на 8 лютого, під час якої повідомить нові подробиці розслідування. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на нідерландське видання AD.



Прес-конференція в Гаазі презентує результати розслідування щодо екіпажу зенітної ракетної установки «Бук», з якої було збито літак у небі над Донбасом. Також у слідчій групі анонсували назвати імена відповідальних за постачання системи озброєння. Про результати першими повідомлять родичів загиблих у трагедії 2014 року, наголошується у повідомленні JIT.



У листопаді 2022 року окружний суд Гааги заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Їх звинувачують у причетності до запуску в небо ракет, що їх збили малайзійський лайнер MH17. Суд ухвалив, що вони мають бути заарештовані та виплатити родичам загиблих понад 16 мільйонів євро компенсацій.



Четвертого обвинуваченого, Олега Пулатова, суд визнав невинним, незважаючи на те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинуваченим вказівки щодо евакуації системи «Бук».