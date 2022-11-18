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Не установлен экипаж, стрелявший по МН17: Пойдут ли под суд еще 120 человек, пояснил эксперт

18 ноября 2022, 16:08

Не установлен экипаж, стрелявший по МН17: Пойдут ли под суд еще 120 человек, пояснил эксперт

Решение Гаагского суда является промежуточным. И Международной следственной группе необходимо продолжать следствие, так как к ответственности не привлечены все причастные. Об этом на брифинге сообщил эксперт по национальному и международному уголовному праву, заместитель генпрокурора Украины в 2019-2021 годах Гюндуз Мамедов.

«Поскольку лица, командная цепочка, причастная к перемещению "Бука" на территорию Украины, в том числе экипаж, который открывал огонь — не установлены», — пояснил Мамедов.

Эксперт подчеркнул, что решения о перемещении такого оружия принимается руководством страны. Не исключено, что были задействованы и президент РФ, и министр обороны.

Также Мамедов прокомментировал информацию о еще 120 возможных фигурантах дела МН17.

«В отношении каждого фигуранта уголовного производства, которое находится и в Украине, и которое производится совместно с Международной следственной группой, тщательно проводится проверка», — отметил он.

По словам эксперта, если будут достаточные улики, то эти лица предстанут перед судом.

17 ноября суд в Гааге вынес вердикт в деле о крушении «Боинга» МН17 Малазийских авиалиний. Следствие искало виновных в смерти 298 пассажиров, среди которых было 80 детей, восемь лет и четыре месяца. Кто же виновен в катастрофе, о каком наказании речь и к каким еще выводам пришел суд — узнайте из материала «Новостей Донбасса».

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