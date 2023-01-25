США помогут Украине не только танками Abrams – СМИ

США передают Украине снаряды калибром 120 мм, тактические машины и машины поддержки, а также средства на техническое обслуживание в одном пакете помощи с партией танков M1 Abrams. Об этом сообщил журналист издания Foreing Policy Джек Детч.



«США закупают 31 танк Abrams для Украины в течение нескольких месяцев в рамках пакета военной помощи на 400 миллионов долларов: министерство обороны. США также предоставляют 120-мм снаряды, 8 тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание», – написал Детч в Twitter.



По его словам, США предоставили Украине военную помощь на сумму 27,1 миллиардов долларов с момента полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщалось, ранее президент США Джозеф Байден объявил, что США предоставят Украине 31 танк M1 Abrams. Байден уточнил, что отправка этой техники займет время. Однако он заверил, что это время США потратят на обучение украинских военных использованию M1 Abrams, которое начнется как можно скорее.