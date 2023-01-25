Байден подтвердил передачу Украине 31 танка Abrams

Президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams M1. Об этом американский лидер сказал во время брифинга.



Он уточнил, что США выделяют более 500 единиц бронетехники, включая 31 танк Abrams M1.



«Танки Abrams — одни из наиболее совершенных танков в мире. Они очень сложные в управлении и эксплуатации. Необходимо обучение персонала и материально-техническое обслуживание», — отметил Байден и пообещал, что Штаты «как можно скорее» приступят к обучению украинских военных.



Также он отметил, что на доставку танков на поле боя понадобится время.



Отдельно Байден поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за согласие передать Украине танки Leopard 2.



Байден подчеркнул, что поставка танков и поддержка Украины не является «наступательной угрозой» для России. По словам президента США, танки необходимы, чтобы помочь вооруженным силам Украины «улучшить их способность маневрировать на открытой местности».



«Ожидание России» заключается в том, что наш союз «распадется», сказал Байден о взаимодействии США и стран Европы. «Но мы полностью, абсолютно и основательно едины», — подчеркнул он.