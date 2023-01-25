США допоможуть Україні не лише танками Abrams – ЗМІ

США передають Україні снаряди калібром 120 мм, тактичні машини та машини підтримки, а також кошти на технічне обслуговування в одному пакеті допомоги із партією танків M1 Abrams. Про це повідомив журналіст видання Foreing Policy Джек Детч.



«США купують 31 танк Abrams для України протягом кількох місяців у рамках пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів: міністерство оборони. США також надають 120-мм снаряди, 8 тактичних машин, машини підтримки та засоби на технічне обслуговування», – написав Детч у Twitter.



За його словами, США надали Україні військову допомогу на суму 27,1 мільярда доларів з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомлялося, раніше президент США Джозеф Байден оголосив, що США нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. Байден уточнив, що відправлення цієї техніки забере час. Однак він запевнив, що цей час США витратять на навчання українських військових використанню M1 Abrams, яке розпочнеться якнайшвидше.