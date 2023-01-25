Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

США допоможуть Україні не лише танками Abrams – ЗМІ

25 січня 2023, 21:25

США допоможуть Україні не лише танками Abrams – ЗМІ

США передають Україні снаряди калібром 120 мм, тактичні машини та машини підтримки, а також кошти на технічне обслуговування в одному пакеті допомоги із партією танків M1 Abrams. Про це повідомив журналіст видання Foreing Policy Джек Детч.

«США купують 31 танк Abrams для України протягом кількох місяців у рамках пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів: міністерство оборони. США також надають 120-мм снаряди, 8 тактичних машин, машини підтримки та засоби на технічне обслуговування», – написав Детч у Twitter.

За його словами, США надали Україні військову допомогу на суму 27,1 мільярда доларів з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте также:

США оголосили про виділення нової партії озброєнь, що включає бронетехніку

Як повідомлялося, раніше президент США Джозеф Байден оголосив, що США нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. Байден уточнив, що відправлення цієї техніки забере час. Однак він запевнив, що цей час США витратять на навчання українських військових використанню M1 Abrams, яке розпочнеться якнайшвидше.

Ще за темою

Інше
військова допомога
Місця
Україна-США

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:50
ЗСУ: У Горлівці окупанти загрожують людям звільненнями за відмову отримати паспорт РФ
16:20
У Криму по ТБ показали виступ Зеленського
15:44
Путін підтримав ідею відправити студентські будзагони на окуповані території
15:15
Горлівку повністю знеструмлено, заявили у «ДНР»
15:03
«ДНР»: Донеччанин отримав поранення під час обстрілу
12:00
Деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в Україні — Гайдай
10:32
«ДНР» повідомила, скільки людей постраждали від обстрілів за добу
09:27
У РФ мобілізують на війну депортованих з України чоловіків, у тому числі й ув'язнених
23:32
Головні події в окупації 24 січня
20:40
Росія вирішила організувати в окупації виправні колонії
16:42
У Бердянську вибухнув автомобіль
16:15
Пряме влучення снаряда: У селищі під Донецьком загинув чоловік
16:14
У передмісті Маріуполя прогриміли вибухи та працювала система ППО окупантів
15:30
З'явилося відео зруйнованих внаслідок боїв житлових кварталів Соледара
14:06
«Роскапстрой»: Завод «Азовсталь» у Маріуполі не відновлюватимуть — нерентабельно
Всі новини
21:36
Росія запустила дрони-камікадзе, повідомив голова Миколаївської ОВА Кім
21:31
У США немає підтверджень, що корупція в Україні торкнулася іноземної підтримки
21:25
США допоможуть Україні не лише танками Abrams – ЗМІ
20:50
ЗСУ: У Горлівці окупанти загрожують людям звільненнями за відмову отримати паспорт РФ
19:19
Байден підтвердив передачу Україні 31 танка Abrams
18:37
Росармія атакувала Запоріжжя: зруйновано будинок, загинула жінка
18:08
ЄСПЛ визнав дату початку російської окупації на Донбасі
17:51
Шкода природним ресурсам України через вторгнення Росії з кожним місяцем зростає
17:28
Цвинтар ПВК «Вагнера» за два місяці збільшився у сім разів — The New York Times
17:23
США зроблять для України 31 танк Abrams – ЗМІ
16:57
Окупанти вдарили по лікарні у Краматорську та по Костянтинівці
16:45
Питання про вихід із Бахмута не стоїть, ситуація там контрольована - Генштаб ЗСУ
16:28
Війська РФ завдали удару по житлових кварталах Авдіївки
16:20
У Криму по ТБ показали виступ Зеленського
15:58
Масований обстріл Берислава: Снаряди влучили в магазин, є загиблі та поранені
Всі новини
ВІДЕО
Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ► Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ►
24 січня, 22:59
Армія РФ обстріляла Костянтинівку, поранила чотирьох мирних жителів. Фото: Павло Кириленко Війська РФ обстріляли Костянтинівку, поранили чотирьох мирних жителів
24 січня, 12:57
Майбутнє Навального: свобода чи смерть у в'язниці? ► Майбутнє Навального: свобода чи смерть у в'язниці? ►
24 січня, 00:57

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама