МАГАТЭ заявила о мощных взрывах неподалеку от Запорожской АЭС

Вблизи Запорожской АЭС зафиксированы взрывы, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



По словам эксперта, мощные взрывы свидетельствуют о военных действиях вблизи в эти дни.



Отмечается, что около 10 часов утра 25 января было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, а днем позднее их стало больше. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что признаки боевых действий вблизи ЗАЭС подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.



«Зона поможет убедиться, что ЗАЭС не является целью и не используется для атак», – заявил Гросси.



Как отмечается, Украина сообщила МАГАТЭ, что атомные электростанции страны в настоящее время снизили выработку электроэнергии в результате обстрела энергетической инфраструктуры. Это подтвердили группы МАГАТЭ, которые сейчас постоянно находятся на всех площадках украинских АЭС.