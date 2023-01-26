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МАГАТЭ заявила о мощных взрывах неподалеку от Запорожской АЭС

26 января 2023, 22:07

МАГАТЭ заявила о мощных взрывах неподалеку от Запорожской АЭС

Вблизи Запорожской АЭС зафиксированы взрывы, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам эксперта, мощные взрывы свидетельствуют о военных действиях вблизи в эти дни.

Отмечается, что около 10 часов утра 25 января было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, а днем позднее их стало больше. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что признаки боевых действий вблизи ЗАЭС подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

«Зона поможет убедиться, что ЗАЭС не является целью и не используется для атак», – заявил Гросси.

Как отмечается, Украина сообщила МАГАТЭ, что атомные электростанции страны в настоящее время снизили выработку электроэнергии в результате обстрела энергетической инфраструктуры. Это подтвердили группы МАГАТЭ, которые сейчас постоянно находятся на всех площадках украинских АЭС.

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