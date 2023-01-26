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МАГАТЕ заявила про потужні вибухи неподалік Запорізької АЕС

26 січня 2023, 22:07

МАГАТЕ заявила про потужні вибухи неподалік Запорізької АЕС

Поблизу Запорізької АЕС зафіксовано вибухи, повідомляє прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За словами експерта, потужні вибухи свідчать про воєнні дії поблизу у ці дні.

Зазначається, що близько 10 години ранку 25 січня було чути вісім сильних вибухів, від яких вібрували вікна офісів на заводі, а на день пізніше їх побільшало. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС підкреслюють життєво важливе значення якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

«Зона допоможе переконатися, що ЗАЕС не є метою і не використовується для атак», - заявив Гроссі.

Як зазначається, Україна повідомила МАГАТЕ, що атомні електростанції країни нині знизили вироблення електроенергії внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури. Це підтвердили групи МАГАТЕ, які зараз постійно перебувають на всіх майданчиках українських АЕС.

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