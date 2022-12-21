Гендиректор МАГАТЭ обсудит в Москве зону безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг проведет переговоры в Москве по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на APA.



О визите Гросси в Москву сообщил представитель России при международных организациях в Вене, а также запланированную поездку подтвердил представитель МАГАТЭ.



В то же время, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, во время пребывания в Москве гендиректор МАГАТЭ не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Запланированы переговоры Гросси с представителями министерства иностранных дел, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует соглашение о выводе тяжелых вооружений с Запорожской атомной электростанции Украины. Сейчас ведутся переговоры о его условиях.