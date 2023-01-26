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Танки «Абрамс» не успеют прибыть на поле боя к весеннему наступлению ВСУ – Нуланд

26 января 2023, 23:21

Танки «Абрамс» не успеют прибыть на поле боя к весеннему наступлению ВСУ – Нуланд

Соединенные Штаты Америки не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину до вероятного весеннего наступления ВСУ. Такое предположение высказала заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате 26 января, передает «Суспільне».

«Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, нужно некоторое время для того, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там до весеннего наступления», – сказала Нуланд.

Она также сообщила, что в Киеве на этой неделе находятся аудиторы, которые призваны обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

Она заявила, что США готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских санкций в случае вывода РФ войск с территории Украины.

Как сообщалось, 25 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams и запчасти к ним.

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