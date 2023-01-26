Танки «Абрамс» не встигнуть прибути на поле бою до весняного наступу ЗСУ – Нуланд

Сполучені Штати Америки не встигнуть відправити танки M1 Abrams до України до ймовірного весняного наступу ЗСУ. Таке припущення висловила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті 26 січня, передає «Суспільне».



«Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки, вони вимагають серйозного навчання. Незважаючи на те, що ми їх схвалили вчора, потрібен певний час, щоб доставити їх на поле бою. Вони не з'являться там до весняного наступу», – сказала Нуланд.



Вона також повідомила, що в Києві на цьому тижні перебувають аудитори, які мають забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.



Вона заявила, що США готові розглянути можливість пом'якшення антиросійських санкцій у разі виведення РФ військ з території України.



Як повідомлялося, 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні 31 танк M1 Abrams та запчастини до них.