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В Воздушных силах заявили, что Украине ни разу не удалось сбить российские ракеты Х-22

15 августа 2023, 20:19

В Воздушных силах заявили, что Украине ни разу не удалось сбить российские ракеты Х-22

Минувшей ночью РФ нанесла удар по территории Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Такие могут сбивать только комплексы Patriot. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Он напомнил, что несмотря на то, что ракеты Х-22 крылаты — они также сверхзвуковые и летят около 4 000 километров в час. Кроме этого Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их сбивание.

«Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня», — заявил Игнат.

Он напомнил, что сегодня РФ ударила по Донецкой области такими ракетами. Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено 4 ракеты Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать 16 из них.

«Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК „Юг“ был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 — это тоже достаточно высокий результат», — рассказал Игнат.

Ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела. Погибли три человека.

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