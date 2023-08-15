ПВО сбила 16 российских ракет из 28

Около 4:00 15 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов, из них Воздушные силы ВСУ сбили 16.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.
Были запущены:
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.
В результате было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 «Калибр».
Кроме того, зафиксированы пуски вражеских зенитных управляемых ракет С-300С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
Напомним, в период с 5:20 до 5:30 15 августа армия России атаковала ракетами Львовскую область, повреждено 40 домов.