ПВО сбила 16 российских ракет из 28

Около 4:00 15 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов, из них Воздушные силы ВСУ сбили 16.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

Были запущены:

4 крылатые ракеты Х-22 с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты «Калибр» с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

В результате было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 «Калибр».

Кроме того, зафиксированы пуски вражеских зенитных управляемых ракет С-300С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Напомним, в период с 5:20 до 5:30 15 августа армия России атаковала ракетами Львовскую область, повреждено 40 домов.