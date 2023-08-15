У Повітряних силах заявили, що Україні жодного разу не вдалося збити російські ракети Х-22

Минулої ночі РФ завдала удару по території України ракетами кількох типів, серед яких були і Х-22. Такі можуть збивати лише комплекси Patriot. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.



Він нагадав, що незважаючи на те, що ракети Х-22 крилаті - вони також надзвукові і летять близько 4000 кілометрів на годину. Крім цього Х-22 заходять на ціль балістичною траєкторією, що ускладнює їх збивання.



«Жодна з ракет Х-22 не була знищена взагалі, а не тільки сьогодні», - заявив Ігнат.



Він нагадав, що сьогодні РФ вдарила по Донецькій області такими ракетами. З шести літаків Ту-22М3 було випущено 4 ракети Х-22. Усього було випущено 24 ракети, сили та засоби ППО змогли ліквідувати 16 з них.



«Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли у зоні відповідальності ОК „Південь“ був 100% результат збивання ракет. Але 16 із 24 — це також досить високий результат», — розповів Ігнат.



Вночі російські війська запустили Україною 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла. Загинуло троє людей.