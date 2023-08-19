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Украина успешно наступает на юге — британская разведка

19 августа 2023, 10:51

Украина успешно наступает на юге — британская разведка

Разведка Великобритании докладывает об успешном продвижении Сил обороны Украины на южном фронте за последнюю неделю.

«На юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление россиян», — отметили в британском ведомстве.

В то же время в районе Купянска Харьковской области российские войска продолжали пробные атаки, но не достигли значительных успехов, говорится в сводке.

«По всему фронту обе стороны сталкиваются с похожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные силы, которые не могут начать новые атаки», – указывают в Минобороны Великобритании.

Ранее украиснкая сторона сообщала, что Силы обороны оттеснили российских оккупантов из поселка Урожайное в Донецкой области.

Ранее российские телеграм-каналы писали, что армия РФ под утро 14 августа отошла из южных районов Урожайного.

Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Урожайном все еще продолжаются «жесткие обстрелы», поэтому пока о проведении стабилизационных мероприятий речь не идет. Населенный пункт разрушен более, чем на 80%. До полномасштабного вторжения там проживало не более 500 человек.

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