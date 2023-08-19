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Україна успішно наступає на півдні — британська розвідка

19 серпня 2023, 10:51

Україна успішно наступає на півдні — британська розвідка

Розвідка Великобританії повідомляє про успішне просування Сил оборони України на південному фронті за останній тиждень.

«На півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян», — зазначили в британському відомстві.

Водночас у районі Куп'янська Харківської області російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів, йдеться у зведенні.

«По всьому фронті обидві сторони стикаються зі схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нових атак», — зазначають у Міноборони Великобританії.

Раніше українська сторона повідомляла, що Сили оборони відтіснили російських окупантів із селища Урожайне на Донеччині.

Раніше російські телеграм-канали писали, що армія РФ під ранок 14 серпня відійшла з південних районів Урожайного.

Голова ОВА Павло Кириленко повідомив, що в Урожайному все ще тривають «жорсткі обстріли», тому поки що про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. Населений пункт зруйновано більш ніж на 80%. До повномасштабного вторгнення там мешкало не більше 500 осіб.

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