Оккупанты усиленно атакуют ВСУ под Марьинкой и Авдеевкой

Силы обороны Украины отразили атаки российских войск на Авдеевском и Марьинском направлении в понедельник, 21 августа. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.



Как сообщается в оперативной информации на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток произошло 26 боевых столкновений.



На Волынском и Полесском направлениях на севере Украины оперативная обстановка без существенных изменений.



Российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и 38 авиационных ударов по территории Украины, а также совершили 26 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.



Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Лиманском направлении оккупант нанес авиационные удары в районах Твердохлебово и Серебрянского лесничества Луганской области, Ивановского, Водяного и Урожайного Донецкой области, Малой Токмачки, Егоровки и Роботино Запорожской области, Ромашкового Херсонской области.



Из минометов и артиллерии обстреляны более 80 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, в частности, городов Середина-Буда Сумской области, Волчанск Харьковской области, Авдеевка, Марьинка и Угледар Донецкой области, Гуляйполе Запорожской области и Херсон.



«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой», — подчеркнули в Генштабе.