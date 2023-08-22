Окупанти посилено атакують ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою

Сили оборони України відобразили атаки російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках у понеділок, 21 серпня. Водночас ЗСУ продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.



Як повідомляється в оперативній інформації на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби сталося 26 бойових зіткнень.



На Волинському та Поліському напрямках на півночі України оперативна ситуація без істотних змін.



Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних та 38 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 26 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.



Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано житлові будинки та іншу громадянську інфраструктуру.

На Лиманському напрямку окупант завдав авіаційних ударів у районах Твердохлібово та Серебрянського лісництва Луганської області, Іванівського, Водяного та Урожайного Донецької області, Малої Токмачки, Єгорівки та Роботино Запорізької області, Ромашкового Херсонської області.



З мінометів та артилерії обстріляно понад 80 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема, міст Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполі Запорізької області та Херсон.



«Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою», — підкреслили в Генштабі.