Военные РФ обстреливали Угледар, Авдеевку и Красногоровку: повреждены дома и инфраструктура

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Военнослужащие РФ продолжают ежедневно атаковать Донецкую область. За минувшие сутки в результате обстрелов во многих населенных пунктах повреждены жилые дома, промышленные здания и ЛЭП. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области», — написал он.

По словам Кириленко, на Волновахском направлении в Угледарской громаде повреждены дом и хозяйственные постройки в Новоукраинке, под огнем Богоявленка и Угледар. В Великоновоселковской громаде повреждены 3 дома в Шахтерском.



На Донецком направлении Авдеевка подверглась двум танковым обстрелам — без жертв. В Кураховской громаде обстреляны Горняк и Острое. В Марьинской громаде под обстрелами Красногоровка и Максимилиановка.



На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 4 дома в Торецке и линии электропередач в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и промышленное здание. В Никифоровке Соледарской громаде повреждены дом и гимназия.



На Лисичанском направлении в Звановской громаде разрушены 4 дома, повреждены дом и школа. В Северске повреждены 2 дома. Лиманская громада подверглась 7 обстрелам.



Напомним, оккупанты обстреляли Запорожскую область.