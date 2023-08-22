Армия РФ ночью обстреляла Волчанск: спасатели из-под завалов достали женщину

Российские оккупанты этой ночью били по Харьковской области. В частности, под вражеский обстрел попал Волчанск. Спасатели достали из-под завалов женщину. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Этой ночью, около 03:00, враг обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома. Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу — 56-летнюю женщину», — сообщил он.

По словам главы региона, серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась.

Также около 00:30 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар.

«За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. В частности, под вражескими ударами находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Купянск, Двуречная, Берестово и другие населенные пункты», — отметил он.

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Кроме того, в Купянске повреждены жилые дома, произошел пожар. В селе Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач.

Около 10 часов в селе Шестаково Чугуевского района во время выполнения работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор. Ранился и был госпитализирован в состоянии средней тяжести 51-летний мужчина.

Напомним, 20 августа оккупанты обстреляли территорию лечебного заведения и частного сектора Волчанска Харьковской области, есть погибший.