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Путин высказался о «зерновой сделке» и выступил с речью на саммите БРИКС, но его голос был изменен

22 августа 2023, 22:37

Путин высказался о «зерновой сделке» и выступил с речью на саммите БРИКС, но его голос был изменен

Российский президент Владимир Путин не поехал на саммит БРИКС после того, как весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Однако он выступил по видеосвязи на деловом форуме по случаю саммита. Во время обращения случился конфуз.

На записи голос Путина был изменен. При этом в Telegram-канале Кремля запись звучит обычно.

В обращении Путин сказал, что РФ может вернуться к «зерновой сделке», если будут выполняться ее условия. Также он пригласил участников на деловой форум в России.

Президент РФ заявил, что страна может заместить поставки украинского зерна и на коммерческой, и на безвозмездной основе.

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В июле Россия заявила, что выходит из «зернового соглашения» из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

США не исключают военную защиту судов с украинским зерном после срыва «зерновой сделки».

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