Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Путін висловився про «зернову угоду» і виступив із промовою на саміті БРІКС, але його голос було змінено

22 серпня 2023, 22:37

Путін висловився про «зернову угоду» і виступив із промовою на саміті БРІКС, але його голос було змінено

Російський президент Володимир Путін не поїхав на саміт БРІКС після того, як навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Однак він виступив із відеозв'язку на діловому форумі з нагоди саміту. Під час навернення стався конфуз.

На записі голос Путіна було змінено. При цьому в Telegram-каналі Кремля запис звучить зазвичай.

У зверненні Путін сказав, що РФ може повернутися до «зернової угоди», якщо виконуватимуться її умови. Також він запросив учасників на діловий форум у Росії.

Президент РФ заявив, що країна може замістити постачання українського зерна і на комерційній, і на безоплатній основі.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

У липні Росія заявила, що виходить із «зернової угоди» через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

США не виключають військовий захист суден із українським зерном після зриву «зернової оборудки».

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін
Інше
Зернова ініціатива

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:33
«ДНР» ув'язнила на 20 років ще одного полоненого «азовця»
18:03
У Маріуполі до російських шкіл готуються прийняти 14 тисяч дітей — радник мера
15:49
Загарбники розміщують живу силу в діючих школах на окупованих територіях — ЦНС
13:25
«Днями ще побачите». Буданов анонсував нові удари по військах РФ у Криму
11:42
Під Маріуполем помітили збільшення кількості російських військ
11:34
«Суд ДНР» засудив полоненого військового ЗСУ 22 рокам в’язниці
11:14
«ДНР»: У Старомихайлівці під час обстрілу постраждали двоє людей
11:03
Військові РФ обстрілювали Вугледар, Авдіївку та Красногорівку: пошкоджено будинки та інфраструктуру
09:47
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали п'ятеро людей
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 серпня
21:01
«ДНР»: Дві мешканки Донецька поранені під час обстрілу
19:16
«Суд ДНР» засудив трьох «азовців» до 20 років ув'язнення
17:35
«Суд ЛНР» засудив до 20 років колонії військовослужбовця ЗСУ
16:05
У «ЛНР» заявили про поранення дитини через вибух
13:14
«ДНР»: У Донецьку під час детонації касетної частини боєприпасу поранено чоловіка
11:50
Обстріл Донецької області: під ударом опинився Торецьк: багато руйнувань, є поранені
10:14
Армія РФ вдарила по Запорізькій області: одна людина загинула, ще двоє поранено
09:46
Окупанти перетворили порт Маріуполя на військову базу — радник мера
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 серпня
21:11
У ДТП з автобусом в окупованому Луганську постраждали шестеро людей
усі новини
22:37
Путін висловився про «зернову угоду» і виступив із промовою на саміті БРІКС, але його голос було змінено
22:10
У районі Лимана Донецької області російські снаряди вбили трьох та поранили двох мирних жителів
21:35
Прикордонники показали момент удару по російським військам у районі Лиману
20:33
«ДНР» ув'язнила на 20 років ще одного полоненого «азовця»
19:27
Окупанти посилено атакують ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою
18:40
П'ятеро тяжко поранених українських захисників повернулися з російського полону
18:13
Путін звільнив генерала Суровікіна, який командував ракетними атаками по Україні — ЗМІ
18:03
У Маріуполі до російських шкіл готуються прийняти 14 тисяч дітей — радник мера
17:34
ДБР проводить обшуки у військкоматах у трьох областях
16:28
Україна, найімовірніше, повертатиме Крим військовим шляхом — секретар РНБО розповів деталі
16:20
Росія повернула тіла 12 українських захисників, які вважалися військовополоненими — Коордштаб
15:49
Загарбники розміщують живу силу в діючих школах на окупованих територіях — ЦНС
15:25
Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи, вже в Україні — посол
15:07
Війська РФ вночі атакували Чернігівську область: загинув чоловік
14:41
Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися з Путіним — ЗМІ
14:10
Суд у Росії позбавив волі українця на 5,5 роки за звинуваченням у «шпигунстві»
14:00
«Це мінімальний термін». Резніков повідомив, коли Україна отримає F-16
13:30
Українські медустанови частково готові до зими
13:27
УП: На аеродромах «Сільці» та «Шайківка» повністю знищено два Ту-22, били дронами
13:25
«Днями ще побачите». Буданов анонсував нові удари по військах РФ у Криму
усі новини
ВІДЕО
Евакуація мешканців Роботиного. Фото: Ганна Маляр / Telegram Бійці 47 бригади з боєм увійшли до Роботиного
22 серпня, 10:36
У Маріуполі мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку. Фото: соцмережі Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
18 серпня, 22:35
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину «Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
18 серпня, 22:03
Наслідки вибуху у центрі Донецька. Фото: соцмережі Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
18 серпня, 20:46
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ► Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18 серпня, 20:26
Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
18 серпня, 18:29
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама