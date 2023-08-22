Путін висловився про «зернову угоду» і виступив із промовою на саміті БРІКС, але його голос було змінено

Російський президент Володимир Путін не поїхав на саміт БРІКС після того, як навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Однак він виступив із відеозв'язку на діловому форумі з нагоди саміту. Під час навернення стався конфуз.



На записі голос Путіна було змінено. При цьому в Telegram-каналі Кремля запис звучить зазвичай.



У зверненні Путін сказав, що РФ може повернутися до «зернової угоди», якщо виконуватимуться її умови. Також він запросив учасників на діловий форум у Росії.



Президент РФ заявив, що країна може замістити постачання українського зерна і на комерційній, і на безоплатній основі.

У липні Росія заявила, що виходить із «зернової угоди» через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.



Нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.



США не виключають військовий захист суден із українським зерном після зриву «зернової оборудки».