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«Когда художник выбирает сторону палача». Данилов ответил Ларсу фон Триеру

23 августа 2023, 09:42

«Когда художник выбирает сторону палача». Данилов ответил Ларсу фон Триеру

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ответил известному датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, который раскритиковал передачу Украине истребители F-16. 

«Война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача», — отметил Данилов.

Он также посоветовал режиссеру «представить, что это в его город ежедневно летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в Россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену и сжег его дом».

«В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальную, а не выдуманную жизнь», — заявил Секретарь СНБО.

Накануне режиссер Ларс фон Триер, который борется с болезнью Паркинсона, осудил передачу Украине истребителей F-16.

«Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха): "Жизни русских тоже важны!"» — написал он в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Bill.mrk.lars (@bill.mrk.lars)

20 августа президент Владимир Зеленский посетил военные авиабазы Эйндховен и Скридструп, где протестировал два истребителя F-16. На базе Скридструп вместе с украинским лидером в кабину забралась премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Нидерланды и Дания объявилии о передаче Украине 61 самолета F-16 после обучения пилотов и другого персонала.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 исключительно на своей территории.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. 

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