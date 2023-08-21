Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 исключительно на своей территории. Об этом сообщает агентство Reuters.



«Мы даем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины. И не более того… Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще», — сказал Эллеманн-Йенсен.



Ранее сообщалось, что Дания поставит Украине 19 самолетов F-16. Также о намерениях передать такие истребители Украине заявили в Нидерландах.