«Это минимальный срок». Резников сообщил, когда Украина получит F-16

Алексей Резников рассказал, когда Киев получит самолеты. Фото: пресс-служба Минобороны

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. Такое заявление он сделал в разговоре с журналистами, отметив, что все будет зависеть от срока обучения украинских специалистов.



«Я думаю, что 6-7 месяцев — это минимальный срок (для передачи Украине F-16 — прим. ред.), который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше — не разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через 6 месяцев», — сказал он.



По словам Резникова, обучение на самолетах должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другие люди, планирующие операции. Однако пока неизвестно, сколько будет продолжаться обучение инженеров.



«А вот техники и инженеры — мы пока не знаем. Очень сложные системы обслуживания, ремонта. Увидим», — отметил министр.



Глава оборонного ведомства добавил, что не сомневается в украинских военных, которые в скором времени будут деоккупировать территории.



«Но я верю в одно, наши люди настолько талантливы, что Patriot они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недель, артиллерию 155 вместо трех месяцев — за три недели. Поэтому я убежден, что F-16 будут в украинском небе освобождать украинские территории», — резюмировал Резников.

Нидерланды и Дания объявилии о передаче Украине 61 самолета F-16 после обучения пилотов и другого персонала.



Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 исключительно на своей территории.



Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал детали обучения украинский пилотов на F-16.