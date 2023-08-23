«Коли митець обирає сторону ката». Данілов відповів Ларсу фон Трієру

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов відповів відомому датському режисеру Ларсу фон Трієру, який розкритикував передачу Україні винищувачів F-16.



«Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката», — зазначив Данілов.



Він також порадив режисеру «уявити, що це у його місто щодня летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до Росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину та спалив його будинок».



«У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис — реального, а не вигаданого життя», — заявив Секретар РНБО.



Раніше режисер Ларс фон Трієр, який бореться із хворобою Паркінсона засудив передачу Україні винищувачів F-16.



«До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): "Життя росіян теж важливе!"» — написав він у Instagram.

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20 серпня президент Володимир Зеленський відвідав військові авіабази Ейндховен та Скрідструп, де протестував два винищувачі F-16. На базі Скрідструп разом із українським лідером у кабіну літака залізла прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.



Нідерланди та Данія оголосили про передачу Україні 61 літака F-16 після навчання пілотів та іншого персоналу.



Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використати передані їй винищувачі F-16 виключно на своїй території.



Глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що Київ зможе отримати перші винищувачі F-16 не раніше, ніж за 6-7 місяців.