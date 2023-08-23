Украина инициировала создание Балто-Черноморского оборонного союза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать союз в сфере безопасности со странами Черного и Балтийского морей.



«Провожу беседы. Дипломатам поставлена задача подготовить союз по безопасности вместе со странами НАТО стран Черноморского побережья. Чтобы у нас была совместная защита Черноморского и Азовского побережья, Балтийского пространства», — сказал он на пресс-конференции в Киеве 23 августа.



При этом он добавил, что не уверен в необходимости публично говорить о военной деоккупации Крыма.