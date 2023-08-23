Україна ініціювала створення Балто-Чорноморської оборонної спілки

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити спілку у сфері безпеки з країнами Чорного та Балтійського морів.



«Проводжу розмови. Дипломатам поставлено завдання підготувати безпековий союз разом з країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб ми мали спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя, Балтійського простору», — сказав він на прес-конференції в Києві 23 серпня.



При цьому він додав, що не впевнений у необхідності публічно говорити про військову деокупацію Криму.