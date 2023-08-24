Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 августа

Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к 16 годам лишения свободы минометчика минометного взвода 17-го мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрия Босовича. Его обвиняют в «разрушении жилого дома» под Попасной в апреле 2022 года.



В Бахчисарае сообщают про обыски у активистов «Крымской солидарности» и родственников политзаключенных. Пока известно о шести задержанных.



Общество



За последние несколько месяцев некоторые топ-лица так называемой «СВО» в России были задержаны или оказались в опале. Среди них Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Суровикин и другие. А 23 августа главный «мятежник» Евгений Пригожин вообще, вероятно был убит. Те, кто раньше были основными рупорами и фигурами этой войны, теперь в тюрьмах. Что с ними происходит сейчас — смотрите в этом видео.



Боевые действия



Жительница Донецка погибла в ходе обстрела, еще одна ранена.



Спецподразделения ВМСУ на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевки и Маяка в Крыму, украинские военные вступили в бой с подразделениями оккупанта. В результате перестрелки противник понес потери среди личного состава, а также была уничтожена техника и установлен украинский флаг на одном из деревянных домов.



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