Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 серпня

Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив до 16 років позбавлення волі мінометника взводу 17-го мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Юрія Босовича. Його звинувачують у «руйнуванні житлового будинку» під Попасною у квітні 2022 року.



У Бахчисараї повідомляють про обшуки активістів «Кримської солідарності» та родичів політв'язнів. Поки що відомо про шістьох затриманих.



Суспільство



За останні кілька місяців деякі топ-особи так званої «СВО» в Росії були затримані або опинилися в опалі. Серед них Ігор Стрєлков (Гіркін), Сергій Суровікін та інші. А 23 серпня головного «заколотника» Євгена Пригожина взагалі, ймовірно, було вбито. Ті, хто раніше були основними рупорами та фігурами цієї війни, тепер у в'язницях. Що з ними відбувається зараз - дивіться в цьому відео .



Бойові дії



Жителька Донецька загинула під час обстрілу, ще одну поранено.



Спецпідрозділи ВМСУ на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівки та Маяка у Криму, українські військові вступили у бій із підрозділами окупанта. Внаслідок перестрілки противник зазнав втрат серед особового складу, а також було знищено техніку та встановлено український прапор на одному з дерев'яних будинків.



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