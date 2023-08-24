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«Суд ЛНР» приговорил пленного военного ВСУ к 16 годам тюрьмы

24 августа 2023, 19:20

«Суд ЛНР» приговорил пленного военного ВСУ к 16 годам тюрьмы

«Суд ЛНР» приговорил пленного военного ВСУ к 16 годам тюрьмы

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к 16 годам лишения свободы минометчика минометного взвода 17-го мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрия Босовича. Его обвиняют в «разрушении жилого дома» под Попасной в апреле 2022 года. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

Утверждается, что 5 апреля 2022 года Босович с сослуживцами находился на боевой позиции, расположенной в лесополосе на расстоянии 3 км от пгт Нижнее.

Откуда якобы «совершил выстрелы осколочно-фугасными минами из вверенного ему миномета в направлении населенного пункта».

В Следкоме называют пленного военнослужащего ВСУ «виновным» по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса (УК) РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), части 3 статьи 30, пунктами е, л части 2 статьи 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и части 2 статьи 167 (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).

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