На Донеччині від російських обстрілів постраждала одна людина

Російські війська продовжили завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Минулої доби, 25 серпня, поранено одну людину. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Постраждав місцевий мешканець Курахового. Місто перебуває під обстрілами вже не перший день.



Всього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донецької області зафіксовано загибель 1667 людей, ще 4041 отримали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.