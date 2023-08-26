Оккупанты пока не перебрасывали новые войска под Бахмут — ISW

Российские оккупационные войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись вперед. На кадрах с геопривязкой видно, что они продвинулись западнее Коваливки в 14 км к юго-западу от Сватово. Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW).



Ссылаясь на Генштаб Украины, аналитики сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Новоегоровки (17 км к юго-западу от Сватово).



В Институте отметили, что не обнаружили свидетельств прибытия новых российских частей или соединений на Купянское и Лиманское направлениях, о чем ранее заявили в Генштабе.



Аналитики отметили, что ВСУ продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута. Туда, по данным ISW, пока не было переброски новых российских сил.



«В последний раз ISW наблюдал переброску новых российских подразделений в район Бахмута в начале-середине июля, включая 98-ю воздушно-десантную дивизию, подразделения спецназа "Ахмат" и неустановленное подразделение БАРС (русский боевой резерв)», — отметили аналитики.

Обстановка на всех восточных направлениях напряженная и очень динамичная. Оккупанты стараются наступать на Купянском направлении, а на Лиманском направлении пытаются перегруппировать войска, сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.