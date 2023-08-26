Окупанти поки що не перекидали нові війська під Бахмут — ISW

Російські окупаційні війська продовжили наступальні дії межі Куп'янськ-Сватово-Кременная і просунулися вперед. На кадрах з геоприв'язкою видно, що вони просунулися на захід від Ковалівки за 14 км на південний захід від Сватового. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



Посилаючись на Генштаб України, аналітики повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Новоєгорівки (17 км на південний захід від Сватового).



В Інституті зазначили, що не виявили свідчень прибуття нових російських частин чи з'єднань на Куп'янське та Лиманське напрямки, про що раніше заявили в Генштабі.



Аналітики зазначили, що ЗСУ продовжили контрнаступальні операції у районі Бахмута. Туди, за даними ISW, поки що не було перекидання нових російських сил.



«Востаннє ISW спостерігав перекидання нових російських підрозділів у район Бахмута на початку-середині липня, включаючи 98-у повітряно-десантну дивізію, підрозділи спецзагону "Ахмат" та невстановлений підрозділ БАРС (російський бойовий резерв)», — зазначили аналітики.

Ситуація на всіх східних напрямках напружена і дуже динамічна. Окупанти намагаються наступати на Куп'янському напрямку, а на Лиманському напрямі намагаються перегрупувати війська, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.