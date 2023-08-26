Жилые дома снова пострадали от российских снарядов в Донецкой области

В Донецкой области во время обстрелов со стороны российских войск 25-26 августа были повреждены дома мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



В Великоновоселковской громаде повреждены здание и техника фермерского хозяйства в Богатыре.

В Очеретинской громаде повреждена линия электропередач. В Марьинской громаде под обстрелами Екатериновка, Елизаветовка и Ильинка. Авдеевка под утро подверглась танковому обстрелу — под огнем жилые кварталы.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 1 многоэтажка.



На Лисичанском направлении разрушен 1 дом в Северске.

Всего за сутки оккупанты ранили 1 жителя Донецкой области.