Житлові будинки знову постраждали від російських снарядів в Донецькій області

На Донеччині під час обстрілів з боку російських військ 25-26 серпня було пошкоджено будинки мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



У Великоновосілківській громаді пошкоджено будівлю та техніку фермерського господарства в Багатирі.

В Очеретинській громаді пошкоджено лінію електропередач. У Мар'їнській громаді під обстрілами Катеринівка, Єлизаветівка та Іллінка. Авдіївка на ранок зазнала танкового обстрілу — під вогнем житлові квартали.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки та 1 багатоповерхівку.



На Лисичанському напрямку зруйновано 1 будинок у Сіверську.

Усього за добу окупанти поранили 1 мешканця Донецької області.