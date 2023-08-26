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Житлові будинки знову постраждали від російських снарядів в Донецькій області

26 серпня 2023, 10:47

Житлові будинки знову постраждали від російських снарядів в Донецькій області

Житлові будинки знову постраждали від російських снарядів в Донецькій області

На Донеччині під час обстрілів з боку російських військ 25-26 серпня було пошкоджено будинки мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Великоновосілківській громаді пошкоджено будівлю та техніку фермерського господарства в Багатирі.

В Очеретинській громаді пошкоджено лінію електропередач. У Мар'їнській громаді під обстрілами Катеринівка, Єлизаветівка та Іллінка. Авдіївка на ранок зазнала танкового обстрілу — під вогнем житлові квартали.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки та 1 багатоповерхівку.

На Лисичанському напрямку зруйновано 1 будинок у Сіверську.

Усього за добу окупанти поранили 1 мешканця Донецької області.

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