Обстрелы Запорожской области: за сутки РФ атаковала 26 поселков и городов

В течение пятницы 25 августа российские войска атаковали 26 населенных пунктов Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



В результате обстрела из РСЗО «Град» села Малая Токмачка погиб один местный житель, еще один человек получил ранения.



Всего за сутки работники полиции зарегистрировали 41 сообщение о разрушениях.

В Таврическом разрушены дома, территории частных домовладений, складские помещения местного предприятия, сельскохозяйственная техника и транспортное средство.

Во время артиллерийского обстрела российскими войсками Степногорска разрушениям подверглись квартиры местных жителей и автомобиль.