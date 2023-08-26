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Обстріл Запорізької області: за добу РФ атакувала 26 селищ та міст

26 серпня 2023, 16:53

Обстріл Запорізької області: за добу РФ атакувала 26 селищ та міст

Обстріл Запорізької області: за добу РФ атакувала 26 селищ та міст

Протягом п'ятниці 25 серпня російські війська атакували 26 населених пунктів Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Про це повідомили у Національній поліції України.

 Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» села Мала Токмачка загинув один місцевий житель, ще одна людина отримала поранення.

Усього за добу працівники поліції зареєстрували 41 повідомлення про руйнування.

У Таврійському зруйновано будинки, території приватних домоволодінь, складські приміщення місцевого підприємства, сільськогосподарську техніку та транспортний засіб.

Під час артилерійського обстрілу російськими військами Степногірська руйнування зазнали квартири місцевих жителів та автомобіль.

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