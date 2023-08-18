Силы РФ ударили по селу в Запорожье, повреждены гимназия и частные дома

Фото: Поселковый совет Камышевахи

В результате обстрела армией РФ села Камышеваха, неподалеку от Запорожья, были разрушены корпусы гимназии. Об этом говорится в сообщении поселкового совета.



«В ночь на 18 августа враг нанес удар по Камышевахе. Под ударом снова оказалась гимназия "Источник", на этот раз отделение 1 – 4 классов», – отмечается в сообщении.



Отмечается, что основной корпус гимназии и младшее отделение были отремонтированы накануне вторжения РФ, помещения укомплектованы новой мебелью и «всем необходимым для качественного образования детей». В планах было обустройство мультимедийной спортивной площадки.



«Кроме того, повреждения получили более 10 частных домов. Люди не пострадали», – подытожили в сельсовете.

Фото: Поселковый совет Камышевахи