Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 августа

Общество



В России решили отменять приговоры украинских судов в отношении жителей Донецкой и Луганской областей. В РФ говорят: речь якобы о так называемых политически мотивированных решениях судов. К примеру, привлечение к ответственности за подготовку «референдумов». Генпрокуратура РФ пишет: сейчас пересматривается 126 приговоров, семь из них уже отменены. В них якобы не нашли состава преступления. Украинские эксперты говорят: эти решения России не имеют законной силы. Но в этом вопросе могут быть дискуссионные моменты. Особенно, если оккупация затянется надолго.



Российская неонацистская диверсионно-разведывательная группа «Русич» объявила, что прекращает выполнение «любых боевых задач». Причиной приостановки стало задержание финской полицией одного из лидеров формирования «Русич» Яна Петровского, известного под прозвищем Славян.



В группировке «ДНР» заявили, что стадион «Донбасс Арена» восстановят для матчей «настоящего» футбольного клуба «Шахтер». Под «настоящим» глава группировки Денис Пушилин имеет в виду тот, что будет создан в оккупированном Донецке после российского вторжения. Он добавил, что сейчас в России ищут спонсора, который бы «восстановили» клуб.



На оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма Россия направила новые учебники истории. Теперь ученики 10-11-х классов будут изучать «Всеобщую историю», в которую включили главы о войне РФ против Украины, однако названную «специальной военной операцией». В книге полностью переписаны разделы, посвященные периоду с 1970-х годов.



Боевые действия



ВСУ прорвали основную линию обороны в Запорожском направлении и теперь могут наступать активнее. Аналитики американского Института изучения войны подтверждают, что украинские войска приблизились ко второй линии российской обороны в районе Вербового и Роботино. В настоящее время, по заявлениям экспертов и военных, начались бои в районе Новопрокоповки. Если украинским войскам удастся зачистить территорию в районе Роботино, откроется широкий плацдарм. Можно будет двигаться не только на Токмак, но и в направлении Бердянска или Родов. Подробности – на видео.



В группировке «ДНР» заявили о ранении шести человек в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Евгеновке. А также о повреждении восьми жилых домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Евгеновке, а также объекта гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.