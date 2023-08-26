«ДНР» хочет создать свой футбольный клуб «Шахтер»

В группировке «ДНР» заявили, что стадион «Донбасс Арена» восстановят для матчей «настоящего» футбольного клуба «Шахтер». Под настоящим глава группировки Денис Пушилин имеет в виду тот, что будет создан в оккупированном Донецке после российского вторжения.



«Мы опираемся на запрос жителей "ДНР", нам нужна своя команда — это настоящий "Шахтер", который будет играть в Донецке, представлять "ДНР". Конечно, это нужно делать на восстановленной "Донбасс Арене"», — заявил Пушилин.



Он добавил, что сейчас в России ищут спонсора, который бы «восстановили» клуб, а также решаются вопросы со всероссийскими футбольными и околофутбольными институтами.

Стадион «Донбасс Арена» был домашним матчем украинского клуба «Шахтер» до оккупации Донецка. «Горняки» покинули оккупированную территории. Некоторое время они базировались и проводили свои домашние матчи в Харькове, затем в Киеве.



В прошлом году «горняки» проводили домашние матчи еврокубков в Варшаве (Польша).



Теперь футбольный клуб «Шахтер» будет играть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2023/24 в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион».