В оккупацию поступили новые российские учебники по истории: с главами о «спецоперации» и ее «героях»

На оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма Россия направила новые учебники истории. Теперь ученики 10-11-х классов будут изучать «Всеобщую историю», в которую включили главы о войне РФ против Украины, однако названную «специальной военной операцией».



В книге полностью переписаны разделы, посвященные периоду с 1970-х годов.



«В учебники включены разделы про СВО и о включении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации», — заявил так называемый «министр образования и науки ЛНР» Иван Кусов.



В 2023 году Россия выделила из федерального бюджета выделили более 47 миллионов рублей пополнение и обновление фонда учебников.



Учебники составили помощник президента РФ Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.



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