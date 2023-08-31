В Данию отправили лучших пилотов — Юрий Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что для обучения на F-16 в Данию были отправлены лучшие украинские пилоты.



«Сначала была определена первая группа пилотов, которая обучится и вернется в Украину. Затем будут отправлены и другие, потому что нам необходимы наши пилоты тут, чтобы выполнять боевые задачи, которые никуда не делись», — отметил Юрий Игнат.



Он также добавил, что отбор пилотов требовал не только навыков по управлению самолетом, но и знание английского языка. К тому же Украине предстоит еще выполнить домашнее задание по подготовке инфраструктуры для обеспечения таких самолетов.



Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером, в котором они обсудили обучение инженеров для F-16.



Генерал Лентфер сообщил, что часть наших лётчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке. Вдобавок, партнеры договорились приступить к работе над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

Ранее Нидерланды и Дания объявили о передаче Украине 61 самолета F-16 после обучения пилотов и другого персонала.



Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 исключительно на своей территории.