До Данії відправили найкращих пілотів — Юрій Ігнат

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що для навчання на F-16 до Данії було відправлено найкращих українських пілотів.



«Спочатку було визначено першу групу пілотів, яка навчиться та повернеться до України. Потім будуть відправлені й інші, бо нам також потрібні наші пілоти тут, щоб виконувати бойові завдання, які нікуди не поділися», - зазначив Юрій Ігнат.



Він також додав, що відбір пілотів вимагав не лише навичок управління літаком, а й знання англійської мови. До того ж Україна ще має виконати домашнє завдання з підготовки інфраструктури для забезпечення таких літаків.



Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером, в якому вони обговорили навчання інженерів для F-16.



Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків вже успішно пройшла підготовчі заходи й може розпочинати льотну підготовку. Партнери домовилися розпочати роботу над логістикою для забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Раніше Нідерланди та Данія оголосили про передачу Україні 61 літака F-16 після навчання пілотів та іншого персоналу.



Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 виключно на своїй території.