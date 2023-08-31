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Донецк, Луганск и не только: Главные события 31 августа

31 августа 2023, 23:51

Донецк, Луганск и не только: Главные события 31 августа

Общество

В сентябре в десятках российских регионов, а также в оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей пройдут «местные выборы». Власти призывает жителей оккупированных территорий не участвовать в региональных выборах РФ.

В захваченном Мариуполе подростки пытались сорвать с флагштока российский флаг рядом с военной базой российских оккупантов. В городском совете отметили, что сейчас российские спецслужбы ищут подростков.

Мариупольцы возмущены художественным фильмом «Юрик», который показал телеканал СТБ ко Дню Независимости Украины. Это военная драма о событиях, которые произошли в Мариуполе в марте 2022 года, когда Россия устроила блокаду и уничтожала город обстрелами, в результате чего погибли десятки тысяч жителей. Фильм рассказывает историю 11-летнего мальчика Юрика, который в одиночку спасается из окруженного Мариуполя и едет через всю Украину в Европу. Создатели киноленты презентовали ее как основанную на реальных событиях. Но после просмотра фильма «Юрик» мариупольцы, пережившие события весны 2022 года, требуют его запретить.

В экологической катастрофе, которую оккупанты спровоцировали, взорвав 6 июня гидроэлектростанцию, признался один из участников подразделения «Шторм».

Права человека

Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил Дениса Заеца, военнослужащего 115 отдельной механизированной бригады (войсковая часть А4053) ВСУ к 15 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в том, что он занимался подготовкой оборонительных сооружений в городе Северодонецк.

Боевые действия

Украинские войска после освобождения Работино на Ореховском направлении продолжили наступление на укрепленную линию российской обороны, расположенную к югу и востоку от села. К востоку от Работино линия была прорвана, украинские подразделения замечены уже в нескольких километрах юго-восточнее, возле села Новопрокоповка. 30 августа украинские подразделения вышли на окраину Вербового.  Российское командование осознает опасность прорыва: в район Работино начали прибывать крупные резервы ВС РФ.

В группировке «ДНР» заявили о ранении 10 человек в Кировском районе Донецка, Ольгинке, Благовещенке, а также о повреждении шести домов в Донецке и Горловке.

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