Каховскую ГЭС взорвало подразделение «Шторм» — военнопленный

В экологической катастрофе, которую оккупанты спровоцировали, взорвав 6 июня гидроэлектростанцию, признался один из участников подразделения «Шторм».



Военнослужащий 1‑го взвода, 1го отделения подразделения «Шторм», Сапожников Владимир в интервью признался, что его сослуживцы причастны к подрыву Каховской ГЭС.



«Каховская ГЭС была взорвана подразделением «Шторм», ее бойцами, ночью. В два часа ночи», — рассказал сдавшийся в плен военный.



Про подрыв, со слов военнопленного, он узнал уже после того, как присоединился к подразделению.

Напомним, правительство Украины решило восстановить Каховскую гидроэлектростанцию, которую взорвала армия РФ.