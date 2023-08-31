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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 31 серпня

31 серпня 2023, 23:51

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 31 серпня

Суспільство

 У вересні у десятках російських регіонів, а також в окупованих Росією частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відбудуться «місцеві вибори». Влада закликає жителів окупованих територій не брати участь у регіональних виборах РФ.

У захопленому Маріуполі підлітки намагалися зірвати з флагштока російський прапор поряд із військовою базою російських окупантів. У міській раді наголосили, що зараз російські спецслужби шукають підлітків.

Маріупольці обурені художнім фільмом «Юрік», який показав телеканал СТБ до Дня Незалежності України. Це військова драма про події, що сталися у Маріуполі у березні 2022 року, коли Росія влаштувала блокаду та знищувала місто обстрілами, внаслідок чого загинули десятки тисяч мешканців. Фільм розповідає історію 11-річного хлопчика Юрка, який рятується з оточеного Маріуполя та їде через всю Україну до Європи. Творці кінострічки презентували її як засновану на реальних подіях. Але після перегляду фільму «Юрік» маріупольці, які пережили події весни 2022 року, вимагають його заборонити.

В екологічній катастрофі, яку окупанти спровокували , підірвавши 6 червня гідроелектростанцію, зізнався один із учасників підрозділу «Шторм».

Права людини

Так званий «верховний суд ЛНР» засудив Дениса Заєца, військовослужбовця 115 окремої механізованої бригади (військова частина А4053) ЗСУ до 15 років колонії суворого режиму. Його звинувачують у тому, що він займався підготовкою оборонних споруд у місті Сєвєродонецьк.

Бойові дії

Українські війська після звільнення Роботино на Оріхівському напрямку продовжили наступ на укріплену лінію російської оборони, розташовану на південь та схід від села. На схід від Роботино лінію було прорвано, українські підрозділи помічені вже за кілька кілометрів на південний схід, біля села Новопрокопівка. 30 серпня українські підрозділи вийшли на околицю Вербового. Російське командування усвідомлює небезпеку прориву: район Работино почали прибувати великі резерви ЗС РФ.

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 10 людей у Кіровському районі Донецька, Ольгинці, Благовіщенці, а також про пошкодження шести будинків у Донецьку та Горлівці.

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