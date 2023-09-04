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Кулеба: У нас є фотодокази падіння дронів на території Румунії

04 вересня 2023, 18:43

Кулеба: У нас є фотодокази падіння дронів на території Румунії

Україна має фотодокази того, що російські ударні дрони впали на території Румунії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.

«Ми маємо фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитимуть румунська влада, яка потім повинна не тільки зробити висновки, але й сказати, що вони з цим робитимуть. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Тому така реакція», - сказав він.

Глава МЗС нагадав, що падіння російських дронів на території Румунії, яка є членом НАТО, сталося під час чергової атаки на українську портову інфраструктуру на річці Дунай.

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заперечує, що російські дрони падали на території її країни.

4 вересня представник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України повідомив, що під час ворожої атаки на Одеську область російські дрони впали та здетонували на території Румунії.

Також у ніч проти 4 вересня під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

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