Оккупанты привлекли в ряды «Юнармии» более 300 школьников Луганщины

Более 300 школьников из городов и районов оккупированной Луганской области привлекли в ряды военизированного движения «Юнармия». Об этом пишет ТАСС.



Церемония «принятия в ряды» прошла в Краснодоне у мемориального комплекса членам «подпольной комсомольской организации „Молодая гвардия“ „Непокоренные“».



Группировка «ДНР» создала движение «Молодая Гвардия — Юнармия» в 2019 году, куда зачисляет людей возрастом от 8 до 35 лет. Ее возглавил заместитель главы департамента патриотического воспитания так называемого «министерства молодежи, спорта и туризма» Виктор Пудак.



Отделение в Луганске российские оккупанты открыли в 2022 году.



В России с 2016 года действует движение «Юнармия», созданное по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента Владимира Путина. В «Юнармии» заявляют, что в их рядах насчитывается более 380 тысяч участников.